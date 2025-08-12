PSG : Panique après son transfert, l'annonce de Pierre Ménès !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans le viseur du PSG depuis des mois, Lucas Chevalier a bien rejoint le club officiellement jusqu'en 2030. Le gardien français connaît une belle progression depuis deux ans et s'apprête à débarquer dans un club d'une grande envergure. Choisi pour être le nouveau numéro un, il pourrait connaître quelques difficultés pour enfiler son nouveau costume. Pierre Ménès alerte sur cette possibilité.

Après de nombreuses interrogations, le PSG a fini par choisir : le gardien numéro un sera Lucas Chevalier et pas Gianluigi Donnarumma. Le gardien français sera attendu au tournant après la fin de son aventure au LOSC. Ses qualités ont convaincu les dirigeants parisiens de le recruter mais c'est vraiment maintenant qu'il devra répondre présent sur le terrain, dans l'équipe des Champions d'Europe.

Lucas Chevalier, un gardien en pleine progression Âgé de 23 ans, Lucas Chevalier est déjà le gardien numéro 2 chez les Bleus. En pleine progression, il semble avoir les qualités nécessaires pour viser bien plus haut dans sa nouvelle équipe. « Les qualités de Chevalier, on sait que c’est un gardien très doué au pied et qui participe au jeu. Dans le football prôné par Luis Enrique, c’est très important » souligne Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.