PSG : Panique après son transfert, l'annonce de Pierre Ménès !

Dans le viseur du PSG depuis des mois, Lucas Chevalier a bien rejoint le club officiellement jusqu'en 2030. Le gardien français connaît une belle progression depuis deux ans et s'apprête à débarquer dans un club d'une grande envergure. Choisi pour être le nouveau numéro un, il pourrait connaître quelques difficultés pour enfiler son nouveau costume. Pierre Ménès alerte sur cette possibilité.
Après de nombreuses interrogations, le PSG a fini par choisir : le gardien numéro un sera Lucas Chevalier et pas Gianluigi Donnarumma. Le gardien français sera attendu au tournant après la fin de son aventure au LOSC. Ses qualités ont convaincu les dirigeants parisiens de le recruter mais c'est vraiment maintenant qu'il devra répondre présent sur le terrain, dans l'équipe des Champions d'Europe.
Lucas Chevalier, un gardien en pleine progression
Âgé de 23 ans, Lucas Chevalier est déjà le gardien numéro 2 chez les Bleus. En pleine progression, il semble avoir les qualités nécessaires pour viser bien plus haut dans sa nouvelle équipe. « Les qualités de Chevalier, on sait que c’est un gardien très doué au pied et qui participe au jeu. Dans le football prôné par Luis Enrique, c’est très important » souligne Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.
Chevalier assez fort pour le PSG ?
Très bon dans son rôle de gardien avec le LOSC, Lucas Chevalier va devoir monter d'un cran au PSG. Le Français va devoir faire ses preuves très vite puisque ses dirigeants comptent beaucoup sur lui. « C’est un gardien de 23 ans qui va passer de Lille au PSG, et qu’on le veuille ou pas, c’est une marche très importante. L’incertitude, c’est que cette marche soit dans un premier temps un peu haute et que ça tende le jeune gardien nordiste. Chevalier est assez costaud pour passer outre, mais c’est une possibilité qu’on ne peut pas évacuer » poursuit Pierre Ménès.