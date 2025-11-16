PSG ou Kylian Mbappé ? Il balance sur sa signature !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En juin 2026, le contrat d’Ibrahima Konaté avec Liverpool expirera. Le défenseur central de 26 ans dispose de plusieurs options sur la table. Entre prolongation en Angleterre, signature au PSG, ou encore rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid, l’international Français a l’embarras du choix, et s’est exprimé à ce sujet ce dimanche.

L’été prochain, deux défenseurs centraux français vont être au centre de l’attention. Car outre Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté sera lui aussi en fin de contrat. Tout comme son compatriote du Bayern Munich, le défenseur de Liverpool a été associé au PSG, mais aussi au Real Madrid où évolue un certain Kylian Mbappé.

Konaté pense à son avenir Si les Reds vont assurément tenter de le prolonger, Ibrahima Konaté a avoué ce dimanche que son avenir n’était clairement pas garanti en Angleterre. « C’est clair qu’on y pense (rires) ! Mais ce qui est compliqué c’est qu’on ne peut pas tout dire », a ainsi révélé l’international Français au micro de Téléfoot avant de poursuivre.