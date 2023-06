PSG, OM... Que doit faire Zinedine Zidane ?

La rédaction

Libre de tout contrat depuis l'été 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane a annoncé ce vendredi qu'il allait retrouver une équipe, même s'il ne sait pas encore quand. Alors que le Ballon d'Or 98 est lié au PSG, à l'OM, à la Juventus, au Real Madrid et à l'équipe de France ces dernières semaines, quelle équipe doit-il choisir ?

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de mettre un terme à son deuxième passage au Real Madrid en tant qu'entraineur. Toutefois, le Ballon d'Or 98 n'a jamais repris du service depuis. Désireux de prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du Monde au Qatar, Zinedine Zidane avait snobé le PSG l'été dernier, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Zidane annonce son grand retour, mais...

Toutefois, Didier Deschamps a finalement rempilé jusqu'au 31 juillet 2026, et ce, grâce à la belle campagne des Bleus lors du Mondial au Qatar l'hiver dernier. Contraint d'oublier l'équipe de France pour le moment, Zinedine Zidane pourrait avoir une nouvelle occasion de devenir le nouveau sélectionneur tricolore. D'après Mundo Deportivo, l'ancien entraineur du Real Madrid pourrait prendre la place de Didier Deschamps en cas de contre-performance à l'Euro 2024. Reste à savoir si Zinedine Zidane est capable d'attendre encore un an pour retrouver un banc de touche.

Zidane doit faire un choix