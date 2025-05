PSG - OM : Le clash inattendu !

Axel Cornic

Les éternels rivaux du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille semblent s’être trouvés un ennemi commun en cette fin de saison. Il s’agit de l’Inter, qui pourrait briser les rêves parisiens en finale de la Ligue des Champions, mais également couper l’herbe sous le pied des Marseillais à quelques semaines du mercato.

Les routes du PSG et de l’OM pourraient bien se croiser dans les prochaines semaines. Les Parisiens ont atteint la finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2020 et l’édition modifiée à cause du Covid-19. Du côté de Marseille on est à deux doigts d’atteindre la qualification pour la compétition européenne et un mercato important pourrait être bouclé pour renforcer l’équipe. Mais le même obstacle se dessine pour les deux cadors français...

Le PSG menacé par l’Inter...

Il s’agit de l’Inter, qui a défait le FC Barcelone en demi-finale et va donc affronter le PSG le 31 mai prochain, dans la grande finale à l’Allianz Arena. Les Nerazzurri pourraient jouer les trouble fêtes et venir briser les rêves parisiens, avec la Ligue des Champions qui pourrait une nouvelle fois s’envoler. Et le choc s’annonce grandiose, surtout avec la force collective qu’ont pu montrer les hommes de Simone Inzaghi tout au long de la saison en Serie A comme sur la scène européenne.

Qui veut gâcher le mercato de l’OM

Le danger nerazzurro est également présent du côté de l’OM ! D’après les informations de Il Corriere dello Sport, les dirigeants de l’Inter auraient l’intention de boucler un mercato express et de très haut niveau, pour permettre à Inzaghi d’aller chercher le Mondial des clubs après la Ligue des Champions. Ainsi, ils auraient pris la décision de foncer sur Jhon Lucumi, défenseur central colombien de Bologna... qui fait également partie des priorités marseillaises pour renforcer son arrière-garde cet été !