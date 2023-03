PSG : Offre légendaire pour Messi, son clan dénonce une fake news

La rédaction

Alors qu'il voit son contrat expirer à la fin de la saison, Lionel Messi voit son avenir au PSG être assez flou. Dans le même temps, l'Argentin fait l'objet de nombreuses rumeurs autour de sa prochaine destination. Le champion du monde 2022 aurait notamment réclamé une fortune pour signer en Arabie Saoudite d'après la presse espagnole. Jorge Messi a alors décidé de rétablir la vérité sur le sujet.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas annoncé sa décision pour son avenir. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG souhaitait le prolonger mais que La Pulga avait repoussé les discussions à après la Coupe du monde. Mais maintenant que le Mondial est terminé, le suspens dure dans le dossier. Luis Campos espère toujours étendre le contrat de Lionel Messi. Mais pour le moment, rien n’a encore été signé entre les deux parties.

Messi réclame une fortune pour signer en Arabie Saoudite

Dans le même temps, le champion du monde 2022 serait convoité ailleurs. Il serait notamment ciblé par le championnat saoudien, qui a déjà fait venir Cristiano Ronaldo cet hiver. Toutefois, Lionel Messi réclamerait une petite fortune. À en croire les informations d’ El Chiringuito , La Pulga demanderait un contrat légendaire de 600M€ à Al-Hilal pour envisager de signer en Arabie Saoudite. Mais en réalité, ces informations seraient totalement fausses.

Son père sort du silence