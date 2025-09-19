PSG - Nouvelle recrue à 70M€ : C’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG tout au long du mercato estival, Maghnes Akliouche était valorisé aux alentours de 70M€ par l'AS Monaco. Le jeune milieu offensif est finalement resté sur le Rocher malgré une forte volonté de rejoindre le Parc des Princes, et un journaliste du Parisien confirme cette tendance sur le dossier Akliouche au PSG.

Le PSG a vécu un mercato estival relativement calme dans le sens des arrivées avec seulement trois nouvelles recrues (Renato Marin, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi). Aucun renfort donc en ce qui concerne le secteur offensif de Luis Enrique, et pourtant, le nom de Maghnes Akliouche (23 ans, AS Monaco) est revenu avec insistance pendant des mois. Le profil du milieu offensif monégasque, valorisé aux alentours de 70M€, a longtemps été associé au PSG, et le journaliste du Parisien Dominique Séverac annonce un intérêt n'allant que dans un sens...

« C'est lui qui voulait venir au PSG et non l'inverse » Dans un chat avec les internautes du Parisien, il évoque le mercato hivernal à venir et la possibilité Akliouche : « Il est beaucoup trop tôt pour connaître les intentions parisiennes cet hiver. Cela dépendra des blessés et des opportunités de marché. Concernant Akliouche, répétons pour la 1000e fois que c'est lui qui voulait venir au PSG et non l'inverse. Sinon, Paris l'aurait déjà recruté », confie Séverac. En clair, il confirme la possibilité Akliouche, mais c'est davantage le joueur qui rêvait de signer au PSG cet été que l'inverse.