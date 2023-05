PSG : Neymar veut partir, il a déjà choisi son futur club

Axel Cornic

Alors que Lionel Messi se rapproche de la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain souhaiterait également se débarrasser d’une autre star, avec Neymar. Et contrairement à l’été dernier, où le Brésilien avait tout fait pour rester, ce mercato pourrait représenter une réelle opportunité de boucler une opération qui lancerait le mercato parisien.

Après deux saisons faites de quelques hauts et beaucoup de bas, la MNM devrait se dissoudre. Le premier à partir pourrait être Lionel Messi, puisque son contrat se termine le 30 juin prochain et une prolongation avec le PSG est devenue assez compliquée à envisager. Mais son coéquipier et ami Neymar pourrait également le suivre...

PSG : Départ annoncé, Messi veut lancer son mercato https://t.co/Q7cmJtnkiI pic.twitter.com/ezwdgJ6HZP — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Neymar veut quitter le PSG

Ce mercredi, Sport Mediaset confirme en effet les dernières indiscrétions autour de la star brésilienne, dont le contrat avec le PSG court jusqu’en 2027. alors qu’il semblait décidé à rester coûte coûte au club, Neymar souhaiterait désormais partir, ne se sentant clairement plus désiré. L’importance prise par Kylian Mbappé depuis quelques mois et surtout depuis sa prolongation pourrait bien être l’un des facteurs qui ont fait changer d’avis le numéro 10 du PSG, qui reste le plus gros transfert de l’histoire avec ses 222M€ en 2017.

Et vise Manchester United !