PSG : Mise au point fracassante pour le remplaçant de Galtier

Thibault Morlain

Après seulement un an sur le banc du PSG, Christophe Galtier pourrait bien ne pas rester en poste la saison prochaine. Alors que la question de sa succession faisait déjà parler, ça s’est emballé ces dernières heures. Il a notamment été annoncé que le PSG avait pour priorité Luis Enrique. De quoi faire réagir l’entourage de l’Espagnol.

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Telle est la question qui se pose depuis un certain temps maintenant. Compte tenu des performances de Christophe Galtier, ça pourrait bouger sur le banc de touche. Différents noms ont alors été évoqués et voilà que ça bouge encore. Selon les dernières informations du Parisien , la priorité du PSG se nomme désormais Luis Enrique.

Le PSG prépare une surprise pour oublier Galtier https://t.co/QRbH0vwhDn pic.twitter.com/PiPkmUMecj — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

La réponse du clan Enrique

Ancien entraîneur du FC Barcelone et ex-sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique est aujourd’hui libre de tout contrat. Le PSG pourrait donc lui permettre de se relancer. Mais ça serait encore loin d’être réalité. Tel est en tout cas le message transmis par l’entourage de l’entraîneur de 53 ans. En effet, contacté par Le Parisien à propos de l’intérêt du PSG, le clan Luis Enrique a démenti tout contact avec le club de la capitale.

Un démenti logique ?

Le PSG serait-il alors réellement en train d’avancer sur Luis Enrique ? Selon le quotidien régional, ce démenti serait visiblement logique, permettant à chaque partie de négocier plus tranquillement. De plus, cela laisse la porte ouverte à d’autres offerts pour l’Espagnol et ce dernier a visiblement d’autres prétendants que le PSG. Libre, Luis Enrique éveille les convoitises, notamment en Italie, lui qui a déjà officié sur le banc de l’AS Rome. Et cette fois, c’est Naples qui en ferait sa priorité. Alors que Luciano Spalletti ne devrait pas rester sur le banc des champions d’Italie, Aurelio De Laurentiis pourrait alors se tourner vers l’Espagnol pour le remplacer. A suivre…