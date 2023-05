Le PSG boucle un deal avec Mbappé, un grand nom en profite

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a un an, le PSG finissait par convaincre Kylian Mbappé d’apposer sa signature sur un nouveau bail. Dans la foulée, Luis Campos arrivait pour prendre les rênes du secteur sportif, le Portugais disposant d’une excellente relation avec l’international français et son entourage. De quoi notamment lui permettre de souffler pour son avenir dans la capitale.

Annoncé au Real Madrid, Kylian Mbappé prolongeait finalement son bail avec le PSG l’année dernière jusqu’en juin 2024, avec une saison supplémentaire en option. Du changement avait été promis à l’international français, avec notamment l’arrivée de Luis Campos. Les deux hommes se connaissent bien et s’apprécient après s’être rencontré à Monaco. L’entourage de Kylian Mbappé entretient également d’excellents rapports avec le conseiller sportif du PSG, de quoi permettre à ce dernier d’être en bonne position pour son avenir.

PSG - Galtier : Le verdict est tombé ! https://t.co/Z6SlydrWzh pic.twitter.com/XyyUHcpKko — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Proche de Mbappé, Campos va rester

Alors que son entente avec Nasser Al-Khelaïfi ne serait pas des plus chaleureuses en interne, Luis Campos peut compter sur un soutien important en interne, celui de Kylian Mbappé. Selon L’Equipe , le Portugais va rester « un acteur de choix » au PSG, grâce au réseau solide dont il dispose désormais avec le Qatar mais également à sa proximité avec le camp Mbappé.

Le Portugais s’active pour la saison à venir