PSG : Messi prend une décision radicale, une nouvelle condition est fixée

Pierrick Levallet

La fin de saison approche, et personne ne sait si Lionel Messi va prolonger au PSG ou non. L'Argentin afficherait certains doutes concernant une éventuelle extension de bail dans la capitale, notamment à cause du projet sportif. Dans le même temps, le FC Barcelone travaillerait sur son retour. Mais le club blaugrana ne serait pas encore passé officiellement à l'action pour une raison bien précise.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne serait plus aussi certain qu’avant de vouloir prolonger au PSG. L’Argentin aurait quelques doutes quant au projet sportif parisien. Et dans le même temps, La Pulga verrait le FC Barcelone faire tout son possible pour le rapatrier. « Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici » a notamment confié Rafa Yuste, dirigeant du club blaugrana, en conférence de presse récemment.

Le PSG menacé, l’offensive est programmée pour Messi https://t.co/cQlx4i5NAv pic.twitter.com/9TJXGEcwFf — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

Incroyable, Messi va dire oui au FC Barcelone

D’ailleurs, ESPN a annoncé il y a quelques heures que Lionel Messi ne fermerait pas la porte au Barça , bien au contraire. En effet, le champion du monde 2022 compterait dire oui au FC Barcelone si jamais il recevait une offre. Mais pour le moment, le pensionnaire de la Liga ne se serait pas manifesté.

Le Barça s'est fixé une condition dans ce dossier