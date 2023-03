Messi prend une décision radicale, le PSG va tomber de haut

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Lionel Messi n’a pas encore pris de décision pour son avenir. Christophe Galtier s’est exprimé sur le dossier, tout comme Rafa Yuste, le vice-président du FC Barcelone, qui a de nouveau affirmé sa volonté de voir l’international argentin revenir.

Le 30 juin prochain, Lionel Messi sera libre de tout contrat. Pour le moment, personne ne sait ce que va décider l’international argentin pour son avenir. Reste au PSG ou alors revenir au FC Barcelone, son club de toujours qui insiste pour le rapatrier, les options sont multiples. La MLS et l’Arabie saoudite n’ont également pas dit leur dernier mot. Christophe Galtier s’est prononcé sur le sujet.

Galtier reste discret sur l’avenir de Messi

« On travaille sur ce qu'il va se passer la saison prochaine, avec Luis Campos et la direction sportive. Il y a la position des uns et des autres sur ce qu'on veut améliorer pour être plus compétitif. Il y a celle de Messi et celle du club. Les deux parties discutent. Moi, je reste focus sur les dix matchs pour aller chercher le titre de champion de France. En ce qui concerne la décision de Messi et celle du club, ça reste confidentiel », a déclaré l’entraîneur du PSG en conférence de presse ce vendredi.

Messi quiere volver a Barcelona. Si hay oferta hay regreso. pic.twitter.com/y24TeZbqLJ — Esteban Edul (@estebanedul) March 31, 2023

«Nous sommes en contact avec l’entourage de Messi»