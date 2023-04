PSG : Messi a un problème pour son mercato

Axel Cornic

Personne ne pensait pouvoir voir un jour Lionel Messi porter le maillot du Paris Saint-Germain et pourtant le Qatar a réussi l’exploit. Mais pour quel résultat ? Car presque deux ans après son arrivée, le septuple Ballon d’Or est extrêmement critiqué et pourrait même sortir par la petite porte, avec une prolongation qui ne serait plus du tout d’actualité.

L’avenir de Lionel Messi a pris une toute nouvelle tournure, à seulement quelques semaines de la fin de son contrat. Nous vous avions en effet révélé en octobre dernier sur le10sport.com que le PSG souhaitait le prolonger, mais RMC Sport a tout récemment annoncé que les dirigeants auraient initialement changé d’idée pour le septuple Ballon d’Or, qui devrait donc quitter le club.

Lionel Messi aimerait continuer en Europe

Mais pour aller où ? Car si à bientôt 36 ans Messi semble toujours avoir la cote, surtout après la Coupe du monde remportée avec l’Argentine, il n'aurait vraisemblablement pas pléthore de pistes pour rebondir la saison prochaine. Plusieurs médias ont évoqué une offre monstrueuse venant d’Arabie Saoudite avec notamment un salaire annuel autour des 300M€, mais l’Argentin souhaiterait pour le moment continuer sa carrière au plus haut niveau en Europe, avant d’éventuellement envisager des destinations plus exotiques.

Aucun club ne voudrait de lui… sauf le Barça