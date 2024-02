PSG - Mbappé : Une histoire d’amour à l’origine de son transfert

Thibault Morlain

Le marché des transferts est actuellement secoué par le feuilleton concernant l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat au PSG, le Français doit prendre une décision et ça serait enfin le cas. En effet, il a été révélé que Mbappé avait tranché en faveur d’un départ au Real Madrid. Mais pourquoi opte-t-il pour un départ en Espagne ? Une histoire d’amour se cacherait derrière cela…

Joueur du PSG depuis 2017, Kylian Mbappé a toujours eu le Real Madrid dans un coin de sa tête. En effet, l’international français n’a jamais été caché qu’il était un grand fan de la Casa Blanca et de Cristiano Ronaldo depuis son plus jeune âge. Par conséquent, pour beaucoup, il n’était pas question de savoir si Mbappé rejoindrait un jour le Real Madrid, mais plutôt quand ce jour arriverait. Et visiblement, ça serait pour l’été 2024…

« Voilà pour la partie romantique qu'il ne faut pas négliger »

Ce dimanche, lors d’un chat pour Le Parisien , Marc Mechenoua a évoqué les raisons qui pousseraient Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Le journaliste a alors expliqué : « Qu’est-ce qui motive Mbappé à rejoindre le Real Madrid ? France Football en a parlé il y a des années, tout comme le reportage d'Envoyé Spécial il y a quelques semaines. La semaine de son stage de troisième, Mbappé avait été invité trois jours à Madrid pour découvrir de l'intérieur le Real qui souhaitait le faire venir. En parallèle, le numéro 7 parisien était un fan de Cristiano Ronaldo. C'est le club de ses rêves depuis tout petit. Voilà pour la partie romantique qu'il ne faut pas négliger. Pour être plus pragmatique, le Real peut lui permettre d'atteindre tout ce qu'il n'a pas encore décroché : une Ligue des champions et un Ballon d’or ».

« J’avais touché les étoiles »