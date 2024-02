Mbappé : Le nouveau plan du PSG dévoilé ?

Pierrick Levallet

À l'issue de la saison, Kylian Mbappé pourrait bien ne plus être un joueur du PSG. L'international français aurait décidé de poursuivre sa carrière au Real Madrid. Mais le club de la capitale n'aurait pas encore abdiqué dans ce dossier et aurait donc mis au point un nouveau plan pour tenter de faire changer la star de 25 ans d'avis.

Kylian Mbappé vit peut-être ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Le Parisien a révélé que le capitaine de l’équipe de France avait choisi de poursuivre sa carrière au Real Madrid. La star de 25 ans devrait donc débarquer dans la capitale espagnole une fois son contrat avec le PSG expiré en juin prochain.

Le vestiaire du PSG perd espoir pour Mbappé

Côté parisien, un certain pessimisme commencerait à s’installer. Le vestiaire ne serait pas serein non plus, constatant que Kylian Mbappé s’éloignerait de la capitale. Mais le PSG garderait tout de même une lueur d’espoir pour le champion du monde 2018 et aurait même un nouveau plan dans ce dossier.

Le PSG mise tout sur la Ligue des champions ?