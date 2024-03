PSG : Mbappé s'en va, la réaction hallucinante de sa mère

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques jours, la presse mondiale annonçait le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. La fuite de cette information aurait provoqué la colère de Fayza Lamari, qui aurait demandé l'identité de la taupe aux responsables du PSG. Un comportement qui ne devrait pas améliorer la côte de popularité de la mère de Kylian Mbappé à Paris.

Kylian Mbappé serait loin de faire l'unanimité au sein du PSG. Malgré son statut de star, l'international français commencerait à lasser en interne. Ses caprices provoqueraient des tensions. « Est-ce-que que l'on aurait pas créer un monstre ? » se demanderaient certains responsables du club parisien selon Romain Molina. Mbappé, qui disposerait des pleins pouvoirs au PSG, serait devenu incontrôlable. « En interne, on te dit « c’est Frankenstein », il a échappé au contrôle de son maître » a rajouté le journaliste sur Youtube . Aujourd'hui, la relation entre les deux parties seraient glaciales.

Mercato : Mbappé a lâché une bombe au PSG ! https://t.co/CALLdiiJb6 pic.twitter.com/BIPvEYk3Ku — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

La mère de Kylian Mbappé explose

Et un nouveau clash aurait opposé la mère de Kylian Mbappé aux dirigeants du PSG il y a quelques jours. Fayza Lamari ne s'attendait pas à ce que les médias annoncent le départ du joueur en fin de saison lors de ce mois de février. « Elle appelle la direction et demande « qui est la taupe, qui a fait fuiter l’information ? ». Même en U19, ils n’en peuvent plus » a confié Romain Molina lors d'une vidéo publiée sur Youtube.

« La situation est devenue invivable »