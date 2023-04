PSG : Mbappé reçoit une réponse finale pour une star du mercato

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé attendrait de la direction du PSG qu’elle tienne l’une de ses promesses : recruter un attaquant pour combiner avec lui. L’option Marcus Rashford serait certes appréciée du champion du monde, mais s’avérerait être inaccessible.

Lors de la prolongation de son contrat au printemps dernier et plus précisément lors des discussions qui ont engendré cette décision plutôt qu’un départ pour le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait reçu certaines garanties sportives de la part de la direction du PSG. À commencer par le recrutement d’un attaquant de pointe autour duquel le champion du monde tricolore allait pouvoir tourner à la pointe de l’attaque du PSG.

Le PSG a dégainé pour Rashford

Finalement, seul Hugo Ekitike a débarqué depuis le début de l’ère Luis Campos dans ce secteur de jeu et ce, malgré un intérêt concret du conseiller football du PSG pour Marcus Rashford. The Athletic a récemment fait part d’un contrat en or proposé l’été dernier par le PSG à Rashford, repoussé par l’enfant de Manchester United dont le contrat chez les Red Devils expirera en juin 2024.

Marcus Rashford va échapper au PSG, nouveau camouflet pour Mbappé