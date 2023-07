PSG : Mbappé lâche une réponse à 140M€ sur le mercato

Pierrick Levallet

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? Cette question alimente les rumeurs sur le mercato depuis quelques semaines maintenant. La star de 24 ans a fait savoir au PSG qu'elle ne comptait pas prolonger jusqu'en 2025. De ce fait, le Real Madrid surveillerait de près sa situation. Mais le capitaine de l'équipe de France aurait déjà pris sa décision concernant son futur cet été.

Après Lionel Messi, c’est un autre joueur du PSG qui fait parler de lui sur le mercato. Sous contrat jusqu’en 2024, Kylian Mbappé est au coeur des spéculations sur le marché des transferts. Il y a quelques jours, l’attaquant parisien a fait savoir à sa direction par l’intermédiaire d’une lettre qu’il ne comptait pas lever son option pour prolonger jusqu’en 2025. Depuis, les rumeurs fusent au sujet de son avenir.

Mercato - Mbappé : Le Real Madrid déclare la guerre au PSG https://t.co/u4OZvvERtM pic.twitter.com/xCJxVCT7DB — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Une nouvelle guerre se profile entre le PSG et le Real Madrid

Comme en 2022, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. À la recherche d’un nouvel élément offensif pour combler le vide laissé par le départ de Karim Benzema, la Casa Blanca pourrait tenter sa chance dès cet été pour le champion du monde. Mais pour le moment, le pensionnaire de LaLiga jouerait la montre. De son côté, Kylian Mbappé aurait déjà fait son choix pour cet été.

Mbappé a pris sa décision