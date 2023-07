Le PSG dynamite le mercato, c’est imminent

Benjamin Labrousse

Le PSG a d’ores et déjà bien avancé sur son mercato estival et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Si pour l’instant rien n’a encore été officialisé, le club parisien ne devrait pas tarder à dévoiler ses nouvelles recrues. De Milan Skriniar à Lucas Hernandez en passant par le nouvel entraîneur Luis Enrique, tout est prêt en interne.

Les choses pourraient se bousculer à Paris dans les prochains jours. Et pour cause, le Parisien révèle ce lundi que le PSG pourrait désormais annoncer l’arrivée de Luis Enrique ce jeudi. Pour rappel, le club de la capitale est encore actuellement en train de finaliser les modalités de son départ avec Christophe Galtier, et espère pouvoir officialiser la mise à pied du technicien français d’ici mercredi soir. Entre temps, Paris a conclu l’arrivée de plusieurs joueurs, mais n’a rien officialisé à ce sujet.

Le PSG a signé plusieurs joueurs cet été

Ces derniers jours, la presse portugaise révélait que le milieu uruguayen Manuel Ugarte aurait du initialement être présenté ce lundi par le PSG. Mais comme évoqué plus haut, les négociations avec Christophe Galtier prennent du temps, retardant ainsi les annonces des différentes recrues du club parisien. Il ne fait désormais aucun doute que le club parisien souhaite annoncer dans un premier temps la nomination de Luis Enrique avant de présenter ces différentes recrues. Pour rappel, le PSG a conclu les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, ainsi que celle du jeune Cher Ndour. Le Coréen Kang-In-Lee est également extrêmement proche de signer à Paris.

Les recrues du PSG ont posé avec leurs nouvelles couleurs !