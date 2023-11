PSG : Mbappé lâché par le Real Madrid ? Il dévoile la vérité en direct

Thibault Morlain

Entré dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait enfin rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Libre, le Français n’aura aucune contrainte pour signer en Espagne. Mais encore faut-il que les Merengue veulent encore le recruter… Dernièrement, la presse ibérique assurait que le Real Madrid avait tourné la page pour Mbappé. Mais voilà que la vérité serait quelque peu différente…

Jusqu’à présent, le Real Madrid a toujours échoué à recruter Kylian Mbappé. On se souvient notamment ce qui est arrivé en 2022 avec la prolongation de l’attaquant du PSG alors que tout le monde l’annonçait chez les Merengue. Mais voilà qu’en 2024, Mbappé pourrait enfin rejoindre la Casa Blanca… Toutes les conditions pourraient en effet être réunies alors que le Français arrive au terme de son contrat à Paris. Le fait est que dernièrement, la presse espagnole avait révélé que pour plusieurs raisons, le Real Madrid ne voulait plus recruter Kylian Mbappé.

Mercato : La nouvelle piste du PSG validée par Thierry Henry https://t.co/I5EcAE6DIv pic.twitter.com/zB3cE452A3 — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

« La porte reste ouverte pour Mbappé »

Alors que cette information a fait grand bruit, Frédéric Hermel a tenu à mettre les choses au point. Et au micro de RMC , il a expliqué que le Real Madrid n’avait pas vraiment oublié Kylian Mbappé, mais plutôt changé de stratégie. « Le Real Madrid a renoncé à se mettre en avant pour Mbappé. Pour en avoir discuter avec des gens qui comptent, le Real n’a pas oublié Mbappé. La porte reste ouverte pour Mbappé. Par contre, la stratégie a changé. Le Real ne veut plus être en première ligne et être le dindon de la farce si Mbappé prolonge au PSG. En se mettant en retrait, le Real n’aura pas l’air d’un imbécile », a confié le journaliste.

« C’est à Mbappé de faire les efforts »