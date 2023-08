PSG : Mbappé est de retour, que doit-il faire ?

La rédaction

Alors qu'il refusait de prolonger jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, Kylian Mbappé a été mis à l'écart du groupe de Luis Enrique. Désormais ouvert à l'idée de rempiler pour une saison, le numéro 7 du PSG a été invité à quitter le loft ce dimanche. Selon vous, que doit faire Kylian Mbappé pour son avenir ?

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, il y a un an. Toutefois, à la fin du dernier exercice, le numéro 7 du PSG a fait savoir à sa direction - par l'intermédiaire d'une lettre - qu'il n'allait pas activer la clause pour étendre son bail jusqu'en 2025. Comme il l'a clairement laissé entendre, Kylian Mbappé comptait quitter le PSG librement et gratuitement à l'issue de son contrat le 30 juin 2024.

Mbappé est finalement prêt à prolonger

Refusant catégoriquement de laisser filer sa plus grande star pour 0€, le PSG l'a placé sur le marché, avant de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique ; et ce, pour le convaincre d'accepter un départ cet été. Conscient que Kylian Mbappé est désormais ouvert à l'idée de rempiler d'une saison, le club de la capitale a décidé de le sortir de son loft ce dimanche. « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin » , a écrit le PSG sur son compte X .

Un transfert assuré à l'été 2024 ?