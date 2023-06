PSG : Mbappé déclenche un séisme, Deschamps balance

Alexis Brunet

Cela fait quelques jours que le monde du football a les yeux rivés sur Kylian Mbappé. Le joueur du PSG a déclaré ne pas vouloir prolonger son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2025. Alors qu'il est actuellement en stage avec l'Équipe de France, l'attaquant n'a pas hésité à se présenter en conférence de presse. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Didier Deschamps.

Depuis qu'il est tout jeune, Kylian Mbappé est scruté par le monde entier. Mais ces derniers jours, chaque prise de parole du natif de Bondy est encore plus scrutée que la normale. Il faut dire que le joueur du PSG a affirmé son souhait de ne pas prolonger son contrat dans la capitale jusqu'en 2025. Un choix qui a mis le club parisien en colère. Le champion de France voulait construire une équipe autour du champion du monde cet été. Le plan pourrait donc tomber à l'eau rapidement.

Deschamps s'exprime sur Kylian Mbappé

En plein stage avec l'Équipe de France, Kylian Mbappé s'est présenté en conférence de presse. Il était attendu par de nombreux journalistes qui l'ont notamment questionné sur son avenir. L'attaquant du PSG a parfaitement géré la situation. Selon Didier Deschamps, lui aussi présent, Kylian Mbappé n'a pas du tout hésité à venir répondre à la presse, comme il l'a déclaré dans des propos repris par RMC Sport : « Est-ce qu'il a hésité à venir en conf ? On discute de beaucoup de choses avec Kylian, il est capitaine de l'équipe, il sera souvent en conf de veille de match. Il est venu, il avait envie de venir. Il est investi dans le groupe. Il n'est pas plus tendu que d'habitude, il est toujours au centre de l'actualité. Un peu plus ces derniers temps mais ça n'a pas d'impact sur lui et pas du tout sur le groupe. »

Les Bleus affrontent Gibraltar vendredi

La prochaine étape pour Mbappé et ses partenaires, ce sera le match face à Gibraltar vendredi 16 juin. Une rencontre qui compte pour les éliminatoires de l'EURO 2024, qui aura lieu en Allemagne.