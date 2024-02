PSG : Mbappé au Real Madrid, il annonce de gros problèmes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après sept années de bons et loyaux services, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. Sauf énorme retournement de situation, le joueur français de 25 ans devrait prendre la direction du Real Madrid. Cette arrivée pourrait bien bouleverser le quotidien du vestiaire espagnol selon Emmanuel Petit, champion du monde en 1998.

Kylian Mbappé a pris sa décision. Arrivé en 2017 au sein de la capitale française, le joueur français a décidé de mettre un terme à son aventure parisien. Comme annoncé par le 10Sport, le champion du monde 2018 a reçu trois propositions, mais le Real Madrid partirait avec une longueur d'avance sur ses concurrents. Selon Emmanuel Petit, la venue de Mbappé pourrait bousculer le quotidien du vestiaire merengue.

«Si Mbappé va à Madrid, cela pourrait être un problème »

« Si Mbappé va à Madrid, cela pourrait être un problème. Non seulement en termes de salaire dans le vestiaire, mais aussi en termes de leadership. Bellingham a été incroyable, tout comme Vinicius, et s’il va à Madrid, il devra jouer comme attaquant, comme il l’a fait récemment au PSG. Mais nous savons tous que ce n’est pas sa meilleure position. Il y a beaucoup de questions et aucune réponse » a-t-il déclaré. Le Real Madrid va devoir aussi gérer l'agitation autour de l'international français.

Le leadership de Mbappé pourrait déranger