PSG : C’est terminé, Mbappé va signer !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du PSG la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, l'international français n'aurait pas l'intention de prolonger dans la capitale. Son prochain club reste néanmoins encore à déterminer. Mais tout indique que le capitaine de l'équipe de France devrait s'engager au Real Madrid cet été.

Le feuilleton Kylian Mbappé touche à sa fin. Après avoir gardé le silence pendant de nombreux mois, le capitaine de l’équipe de France aurait enfin fait savoir au PSG qu’il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Après sept saisons dans la capitale, l’international français va faire ses valises et partir à l’issue de la saison.

PSG : Une star du Real Madrid attend Mbappé de pied ferme https://t.co/shCp07FxLm pic.twitter.com/H8gX3vbvIL — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

«Ce n’est plus qu’une question de temps»

Reste maintenant à voir où il signera cet été. Tout indique qu’il devrait prendre la direction du Real Madrid. Malgré l’intérêt d’autres clubs comme Liverpool, Arsenal et Chelsea, le natif de Bondy ne voudrait débarquer qu’au sein de la Casa Blanca . La fin du feuilleton serait d’ailleurs imminente.

«Mbappé va finir à un seul endroit»