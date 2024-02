Real Madrid : Mbappé à l’origine d’une offre inédite ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid à la fin de la saison. A la Casa Blanca, Mbappé ne bénéficiera pas du numéro 7 qui est le sien au PSG, mais plutôt du 10 de Luka Modric à en croire la presse espagnole. Sur le départ, Modric pourrait rebondir dans le staff de Carlo Ancelotti si tel était son souhait.

Au Real Madrid, le vent va tourner et une légende du club merengue est sur le point de tirer sa révérence. Ballon d’or 2018 et vainqueur de cinq Ligues des champions, Luka Modric va clore un chapitre de douze années à la fin de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat. Et maintenant ?

Modric sur le départ, Ancelotti le veut dans son staff au Real Madrid

Du haut de ses 38 ans, il soufflera sa 39ème bougie le 9 septembre prochain, Luka Modric pourrait décider de prendre sa retraite bien que des sources proches de la situation du Croate affirmaient encore il y a peu que son désir de compétition au plus haut niveau était toujours d’actualité. Selon The Athletic , Carlo Ancelotti aurait formulé une offre inédite il y a deux mois de cela : une place dans son staff technique au Real Madrid la saison prochaine si jamais Modric décidait de raccrocher les crampons au terme de l’exercice actuel.

Mbappé, nouveau numéro 10 du Real Madrid