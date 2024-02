Mercato - PSG : C’est terminé, il annonce la signature de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cette fois-ci, le mariage entre Kylian Mbappé et le Real Madrid devrait avoir lieu. Le joueur de 25 ans, qui quittera le PSG en fin de saison, aurait d'ores et déjà signé son contrat avec le club espagnol. De l'autre côté des Pyrénées, on évoque un contrat de cinq ans pour l'international français, prêt enfin à faire le grand saut.

Le dossier Kylian Mbappé aura agité la presse française et espagnole durant plusieurs mois. Viendra ou ne viendra pas ? La question a été au cœur des débats. Mais ce feuilleton a pris fin jeudi dernier lorsque plusieurs médias ont confirmé le départ du joueur. Mbappé a officialisé sa décision auprès de Nasser Al-Khelaïfi, puis de ses coéquipiers. Le champion du monde 2018 devrait quitter le PSG en tant qu'agent libre, mais devrait renoncer à plusieurs primes afin de ne pas léser son équipe.

🔢 Quel sera le numéro de maillot de Kylian Mbappé au Real Madrid❓Retour pour @le10sport sur les choix du Français depuis le début de sa carrière, dont certains oubliés ! #PSG📝⬇️https://t.co/FybPXXKd9P — Bernard Colas (@BernardCls) February 19, 2024

Mbappé dispose de trois offres

Par contre, Mbappé n'a pas évoqué sa prochaine destination. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, trois équipes ont, à ce jour, manifesté leur intérêt. Il s'agit de Liverpool, Manchester United et bien sûr du Real Madrid. Mais dans ce dossier, le club espagnol part avec un très grand avantage étant donné que le joueur a toujours rêvé de défendre les couleurs merengue. Et de l'autre côté des Pyrénées, on se prépare déjà à l'accueillir.

Mbappé a choisi le Real Madrid