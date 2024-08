PSG : Mauvaise nouvelle confirmée pour le mercato !

Thomas Bourseau

Le PSG avance ses pions sur le marché des transferts quand bien même deux recrues estivales soient seulement à signaler en les personnes de Matvey Safonov et Joao Neves. Joshua Kimmich aurait été un dossier important dans les bureaux des dirigeants parisiens au vu de l’intérêt de Luis Enrique pour le milieu défensif du Bayern Munich. Toutefois, le PSG a raté le coche.

Joshua Kimmich (29 ans) va-t-il entamer l’ultime saison de son contrat au Bayern Munich ? Le défenseur droit de formation reconverti au poste de milieu défensif dispose d’une belle cote sur le marché des transferts au vu de sa situation contractuelle en Bavière. Le PSG semble être l’un des clubs à s’être penché sur son dossier comme Foot Mercato le révélait dernièrement. Le Paris Saint-Germain aurait même pris des renseignements à la fois auprès du Bayern Munich au sujet du montant global d’une éventuelle opération ainsi qu’auprès de l’entourage du joueur au sujet de ses attentes économiques.

Joshua Kimmich a communiqué sa décision, ce sera le Bayern !

Toutefois, le PSG pourrait d’ores et déjà faire une croix sur Joshua Kimmich. Foot Mercato confirme la tendance dessinée par Sport BILD. Ce mardi, le média français assure que l’international allemand se serait entretenu avec les différentes parties concernées par son avenir, y compris le champion de France donc, afin de leur faire part de sa décision de passer l’été en Bavière.

Kimmich échappe au PSG au grand dam de Luis Enrique ?

Un coup dur donc pour le PSG. La cause ? Luis Enrique ne serait pas insensible au profil de Joshua Kimmich. C’est du moins l’information que RMC Sport communiquait dernièrement. En plus du recrutement de Joao Neves (19 ans) qui a été officialisé lundi après-midi par le PSG contre un chèque de 60M€ et 10M€ de bonus formulé au Benfica Lisbonne, le Paris Saint-Germain n’aurait clairement pas dit non à un profil plus défensif à l’image de Joshua Kimmich comme Foot Mercato le dévoilait dernièrement. Reste à savoir comment le PSG rebondira après ce nouvel échec sur le mercato. Ce mardi, Nico Williams a confirmé qu’il continuera à l’Athletic Bilbao la saison prochaine et Julian Alvarez est en passe de signer à l’Atletico de Madrid selon The Athletic et Olé.