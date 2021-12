Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo monte au créneau sur les dépenses du Qatar !

Publié le 17 décembre 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que certains estiment que le PSG dépense sans compter, Leonardo affirme que le club parisien procède de manière bien plus intelligente et méthodique.

Cet été, le PSG s’est montré extrêmement actif sur le marché des transferts dans le sens des arrivées. En effet, pas moins de sept joueurs ont été recrutés par le club de la capitale française, parmi lesquels Leo Messi, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma. Seulement voilà, si les supporters parisiens ont naturellement été ravis de ce recrutement colossal opéré par leur club, le PSG s’est du même coup attiré les foudres de nombreux détracteurs, ces derniers reprochant au club francilien de dépenser sans compter et d’évoluer dans une sphère inaccessible pour les autres écuries.

« Il y a sept clubs qui dépensent plus que nous, et on passe pour les premiers »