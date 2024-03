PSG : Luis Enrique vend la mèche pour sa prochaine destination ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour sur Twitch jeudi soir, Luis Enrique a fait le tour de son actualité évoquant notamment son avenir. Et s'il assure qu'il compte honorer son contrat au PSG, qui court jusqu'en 2025, le technicien espagnol ne cache pas son souhait, sur le long terme, de retrouver le poste de sélectionneur de la Roja.

Il est retour ! Après plusieurs mois d'absence, Luis Enrique a de nouveau partagé un live sur Twitch jeudi soir. Le premier depuis qu'il est entraîneur du PSG. Par conséquent, c'était très attendu, d'autant que l'actualité est brûlante autour du club parisien. Et le technicien espagnol n'a esquivé aucune question, pas même celles sur son avenir alors que son contrat au PSG s'achève en juin 2025.

Luis Enrique ouvre la porte à un retour en Espagne

Passé sur le banc de la sélection espagnole entre 2018 et 2022, avec une pause de neuf mois après le décès de sa fille, Luis Enrique a ouvert la porte à un retour avec la Roja : « Oui. La vérité est que oui. Cela a été une expérience unique, qui nous a beaucoup fait grandir en tant que staff. Bien sûr que je voudrais représenter mon pays. Sans aucun doute ». Lors de son premier mandat, Luis Enrique avait envoyé l'Espagne en demi-finale de l'Euro disputé en 2021, avant de perdre en finale de la Ligue des Nations contre l'équipe de France. L'élimination en huitième de finale de la Coupe du monde au Qatar contre le Maroc avait finalement scellé son aventure avec la sélection.

«Si quelqu'un doit déchirer le contrat, ce ne sera pas moi»