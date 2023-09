PSG : Luis Enrique sur le point de provoquer le départ d’une star ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé au PSG durant l'été 2021, Gianluigi Donnarumma est encore loin de faire l'unanimité à Paris. Le portier italien de 24 ans affiche de grosses lacunes balle au pied, ce qui pourrait pousser Luis Enrique à s'en séparer dans les prochains mois. Dès le prochain mercato estival ? Selon un journaliste, ce scénario paraît envisageable.

Sur sa ligne, Gianluigi Donnarumma est loin d'être ridicule. Son allonge lui permet d'aller chercher des arrêts impressionnants. Mais le portier italien a encore une marge de progression, notamment en ce qui concerne son jeu au pied. Peu rassurant, Donnarumma ne ferait pas l'unanimité au PSG selon le journaliste Jonathan Johnson. Luis Enrique pourrait très vite prendre la décision de le vendre, si les lacunes persistent.

Donnarumma loin de faire l'unanimité

« Je pense vraiment que Donnarumma est un joueur sur lequel le PSG pourrait chercher à tirer profit. Quand on regarde certaines de ses performances récentes, notamment lors de la défaite de la semaine dernière contre Nice en Ligue 1, il est toujours très mal à l'aise avec le ballon aux pieds, c'est quelque chose que Luis Enrique ne veut vraiment pas voir de la part de ses gardiens de but » a lâché le journaliste.

Le départ de Donnarumma annoncé ?