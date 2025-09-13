PSG : Luis Enrique refuse un transfert, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors de la seconde partie de la saison dernière, Luis Enrique s'est appuyé sur un socle restreint de joueurs puisque l'entraîneur du PSG avait dégagé une équipe type pour les grands rendez-vous. Une situation qui a eu pour conséquence une perte de temps de jeu pour Lee Kang-In notamment. Et pourtant, Luis Enrique s'est opposé à son transfert cet été.

Recruté pour 22M€ en provenance de Majorque, Lee Kang-In fut l'une des surprises du mercato estival 2023 du PSG. D'abord intéressant, le Sud-Coréen s'est montré trop inconstant pour s'imposer durablement à Paris, au point qu'un départ soit évoqué durant l'été. Mais Luis Enrique s'y est opposé.

Luis Enrique s'oppose au départ de Lee Kang-In C'est en tout cas ce qu'explique le journaliste de RMC Fabrice Hawkins. « Kang-In Lee aurait pu partir, mais Luis Enrique s'y est opposé. Il avait un discours du type : "moi j'ai confiance en lui et plutôt que de me ramener quelqu'un dont on n'est pas trop sûr, laissez moi Kang-In Lee" », assure-t-il au micro du podcast After Paris.