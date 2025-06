PSG : Luis Enrique provoque six transferts !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au terme d’une saison véritablement historique, le PSG s’apprête à connaître un mercato estival animé. Si plusieurs arrivées sont attendues, c’est également le cas du côté des départs, où pas moins de six joueurs n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique devraient être vendus lors des prochains mois. Explications.

Un premier gros transfert au PSG ?

Et pour cause, plusieurs arrivées sont à prévoir dans la capitale. Le PSG cherche des renforts à tous les postes, et notamment en défense centrale. D’après les dernières indiscrétions du Parisien, le nom de Mario Gila revient avec insistance. Le défenseur central espagnol sort d’une belle saison avec la Lazio Rome, et son profil a été étudié à plusieurs reprises par Luis Campos. Et clairement, le PSG va pouvoir se permettre d’investir cet été.