PSG : Luis Enrique passe aux choses sérieuses pour Neymar

Comme l'été dernier, on annonce à nouveau que le PSG souhaite se séparer de Neymar. Si le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2027 avec le club de la capitale, Luis Campos forcerait pour se débarrasser du numéro 10. Oui mais voilà, Luis Enrique est attendu prochainement à Paris pour prendre la relève de Christophe Galtier. Et l'Espagnol aurait déjà pris les choses en main avec Neymar... dans l'optique de le conserver.

Tandis que Lionel Messi a déjà quitté le PSG, désormais, on se pose des questions concernant les deux autres stars du club : Kylian Mbappé et Neymar. La saison prochaine, ils pourraient bien ne plus être là. En effet, alors que le club de la capitale aurait mis le Français sur le marché des transferts, on chercherait également une porte de sortie au Brésilien au sein de la direction du PSG. A moins que Luis Enrique ne vienne mettre son grain de sel dans ce dossier... L'Espagnol est annoncé comme le futur entraîneur parisien, celui qui doit remplacer Christophe Galtier. De quoi avoir un impact sur l'avenir de Neymar ? C'est fortement possible. Luis Enrique a déjà eu le joueur du PSG sous ses ordres au FC Barcelone et le courant était très bien passé. Ainsi, selon les différents échos, il est annoncé que le futur entraîneur parisien souhaiterait conserver Neymar à ses côtés.

« Les deux ont échangé »

Pour Le Parisien , Benjamin Quarez a évoqué l'avenir de Neymar au PSG et l'impact de Luis Enrique à ce sujet. Lors d'un chat avec des internautes, il a alors confirmé de récentes discussions entre les deux hommes : « Tu as dû voir que le très probable futur coach l'aurait appelé ces derniers jours. Je te confirme cette information. Les deux ont échangé et il n'a pas été question d'un départ lors de cette discussion ».

« Neymar n'a pas exprimé d'envie de départ »