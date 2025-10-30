PSG - Luis Enrique : Le transfert de folie !

Pierrick Levallet

Entre Vinicius Jr et le Real Madrid, rien ne va plus. L’international auriverde n’en peut plus de la gestion de son temps de jeu établie par Xabi Alonso. Le Brésilien se sentirait dévalorisé comparé à Kylian Mbappé. En conséquence, l’ailier de 25 ans ne serait pas opposé à un départ. Et il se verrait bien sous les ordres de Luis Enrique au PSG.

Le torchon brûle entre Vinicius Jr et le Real Madrid. Le Brésilien n’a pas digéré son remplacement contre le FC Barcelone. L’ailier de 25 ans a ainsi laissé éclater sa colère contre Xabi Alonso. L’international auriverde en aurait assez du technicien espagnol. Le divorce serait total entre les deux hommes. Vinicius Jr aurait ainsi pris une décision radicale.

Vinicius Jr se voit sous les ordres de Luis Enrique au PSG D’après les informations de SPORT, le Brésilien entendrait partir si Xabi Alonso reste en poste au Real Madrid. Et Vinicius Jr semble avoir déjà choisi sa prochaine destination. La star de 25 ans se verrait bien au PSG, qui a remporté la Ligue des champions. L’attaquant madrilène se verrait bien sous les ordres de Luis Enrique. Il estimerait même n’avoir aucun problème à cohabiter avec l’entraîneur espagnol.