PSG : Luis Enrique le pousse au départ, transfert en vue ?

Pas vraiment utilisé dès que Luis Enrique pourrait s’en servir cette saison, Nordi Mukiele pourrait bien être contraint d’aller voir ailleurs dès le prochain mercato estival après l’échec de son départ pour le Bayern Munich cet hiver. Sa situation sportive interroge et l’entraîneur du PSG lui préfère d’autres options…

Nordi Mukiele ne semble plus vraiment avoir d’avenir du côté du PSG. Cette saison, et malgré les possibilités sportives au vu de la Coupe d’Afrique des nations à laquelle Achraf Hakimi a pris part avec le Maroc ou bien les multiples indisponibilités, Mukiele n’a pris part qu’à 10 matchs du PSG et a vu Warren Zaïre-Emery et Carlos Soler lui passer devant au poste de défenseur droit par moments.

Transfert avorté au Bayern pour Mukiele

Et maintenant ? Déjà annoncé sur le départ au mois de janvier vers le Bayern Munich, le PSG et le club bavarois ne sont pas parvenus à trouver un consensus sur les modalités de l’opération. Incitant le Bayern à lâcher l’affaire et à miser sur Sacha Boey. Comment Nordi Mukiele l’a-t-il vécu ? Son cercle proche s’est refusé à tout commentaire après avoir été joint par RMC Sport.

Un transfert programmé pour le prochain mercato ?