PSG - Luis Enrique : La signature surprise grâce à… Mbappé !

En février dernier, le PSG annonçait une grande vague de prolongations au PSG. Parmi celles-ci, on retrouvait notamment Luis Enrique, désormais sous contrat jusqu’en 2027 avec le club de la capitale. Un nouveau contrat offert à l’Espagnol qui en a surpris plus d’un, mais voilà que le Qatar n’a pas hésité à faire cette proposition à Luis Enrique. Et Kylian Mbappé n’y serait pas pour rien.

Arrivé en 2023 au PSG, Luis Enrique avait signé jusqu’à l’été 2025. Le fait est que l’Espagnol est toujours là et pour cause. En février dernier, le club de la capitale avait officialisé la prolongation de son entraîneur, qui paraphait alors un contrat jusqu’en 2027. Un nouveau contrat de Luis Enrique à propos duquel Fabrice Hawkins a fait certaines confidences lors de L’After Foot.

« Il a gagné beaucoup de crédit, notamment au Qatar, en se montrant ferme avec Mbappé » « On a été assez surpris, moi le premier, de voir Luis Enrique prolonger. On se disait qu’il n’a pas de supers résultats, pourquoi est-ce qu’il prolonge à ce moment ? L’une des parties intéressantes dans le livre c’est de voir qu’il a gagné beaucoup de crédit, notamment au Qatar, en se montrant ferme avec Mbappé », a expliqué le journaliste de RMC, qui sort un livre sur les coulisses des dernières années au PSG.