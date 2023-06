PSG : Luis Enrique bloque deux énormes transferts !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Selon toute vraisemblance, Luis Enrique sera le prochain entraîneur du PSG et viendra donc succéder à Christophe Galtier cet été. Le technicien espagnol aura donc forcément un impact sur le mercato, et il devrait d’ailleurs suffire à lui seul à retenir deux stars du PSG qui étainet initialement annoncées partantes : Neymar et Marco Verratti.

Le mercato estival a ouvert ses portes il y a seulement une dizaine de jours, mais il bat son plein au PSG. En plus des nouvelles recrues déjà bouclées (Skriniar, Asensio, Ugarte) ou plus ou moins proches de l’être (Kang-in Lee, Bernardo Silva, Hernandez), le club de la capitale s’est lancé depuis plusieurs semaines à la recherche de son futur entraîneur. Après l’échec Julian Nagelsmann, c’est donc Luis Enrique qui tient la corde, et l’ancien sélectionneur de l’Espagne devrait prochainement être intronisé par le PSG. Avec un premier impact sur le mercato…

Mercato : Luis Enrique veut régler un gros malaise au PSG https://t.co/ByYGcDwKEH pic.twitter.com/Ti6X4jn7IX — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Neymar veut rester avec Enrique

En effet, Luis Enrique a eu sous ses ordres Neymar au sein du FC Barcelone, entre 2014 et 2017. L’attaquant brésilien semblait bien parti pour prendre la porte cet été étant donné qu’il n’entre plus du tout dans les plans d’avenir de Luis Campos au PSG, mais L’EQUIPE a lâché une petite bombe à ce sujet indiquant que Neymar envisageait finalement de rester avec la nomination de Luis Enrique. Et l’inverse est aussi vraie : « Luis Enrique a demandé qu'un joueur reste, un joueur qu'il a eu à Barcelone, on parle de Neymar. Il a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il le remettra en forme et qu'il serait celui qu'il a été », a lâché le journaliste espagnol Eduardo Inda sur le plateau d' El Chiringuito . Enrique a donc relancé le feuilleton Neymar, mais ce n’est pas tout…

Verratti est également concerné