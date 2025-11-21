PSG - Lucas Chevalier transféré : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a décidé de ne pas conserver Gianluigi Donnarumma qui sortait pourtant d'une seconde partie de saison exceptionnelle. Le choix s'est porté sur Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris, et le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, confirme que le club de la capitale le suivait depuis longtemps.

Malgré une seconde partie de saison exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma n'a pas été conservé par le PSG qui l'a vendu à Manchester City. Pour expliquer ce choix, le club de la capitale a laissé fuiter des informations selon lesquelles le portier italien ne voulait pas prolonger son contrat qui s'achever en 2026. Mais selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, c'est surtout que le PSG voulait Lucas Chevalier depuis longtemps.

La vérité éclate sur le transfert de Chevalier « Le plan Chevalier, je pense qu’il est lancé depuis très longtemps. Ça ne s’est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu ces éléments de communication qui visaient à mettre la faute sur Donnarumma en expliquant qu’il ne souhaitait pas accepter les nouvelles conditions salariales et qu’en partant de ce principe là il n’allait pas être prolongé », confie-t-il dans une interview accordée à Canal-Supporters avant de poursuivre.