PSG - Lucas Chevalier : Il réclame déjà un départ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans le viseur du PSG depuis un moment déjà, Lucas Chevalier s'apprête à débarquer dans la capitale dans les prochaines heures. Le gardien du LOSC a connu une belle progression ces dernières années mais il va franchir un gros cap en signant au PSG. Walid Acherchour n'aurait pas adopté la même stratégie que le PSG et propose un prêt pour la saison à venir. Lucas Chevalier va devoir s'adapter rapidement.

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, le PSG va enfin boucler l'arrivée de Lucas Chevalier. Le club de la capitale a fait son choix par rapport à Gianluigi Donnarumma et c'est bien le Français qui sera le gardien numéro un. Mais Walid Acherchour a des doutes concernant cette décision et aurait choisi une autre option : faire partir tout de suite Chevalier en prêt.

Chevalier pas encore prêt pour le PSG ? En remportant la Ligue des champions pour la première fois de son histoire le 31 mai dernier, le PSG doit assumer son nouveau statut. Le club est un grand d'Europe et cela pourrait être difficile pour Lucas Chevalier. Le gardien de 23 ans sera forcément scruté à ses débuts. « J’espère que Chevalier sera le gardien idéal pour faire passer un cap au PSG, mais je ne peux pas te donner de certitudes. On a vu beaucoup de gardiens aller dans des gros clubs et qui n’ont pas su assumer ce changement de statut. Donc je vais attendre, surtout que j’aurais préféré que le PSG achète Chevalier et le prête dans la foulée. J’aurais aimé que ça se fasse » déclare Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.