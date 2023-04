PSG : L’opération Messi va faire deux victimes XXL

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le FC Barcelone est à pied d'œuvre pour rendre l'arrivée de Lionel Messi concrète. En fin de contrat avec le PSG, le joueur argentin espérerait clôturer sa carrière européenne dans son club de cœur. A en croire certains journalistes, le club catalan aurait obtenu des garanties de la part de la Liga, notamment en cas de deux départs majeurs lors du prochain mercato estival.

Entamé depuis plusieurs mois, le feuilleton Lionel Messi pourrait trouver son épilogue dans les prochaines semaines. Une tendance claire se dégage et elle n'est pas favorable au PSG, qui tente de le prolonger comme l'a annoncé le 10Sport.com. Chahuté par le public et loin de son meilleur niveau depuis son arrivée en 2021, Messi souhaiterait changer d'air. Et le nom de son prochain club est annoncé par la presse espagnole.

Le retour de Messi au Barça programmé

A en croire le journaliste Gérard Romero, Lionel Messi a de grandes chances de rejoindre le FC Barcelone à l'issue de son contrat avec le PSG. D'ailleurs, le retour de l'international argentin figure dans les plans de Joan Laporta et de son équipe, qui tentent de rendre possible cette opération.

Le club catalan est fixé

En discussions régulières avec la Liga, le FC Barcelone a obtenu des garanties de la part de Javier Tebas. Selon Romero, le club catalan devra baisser sa masse salariale, mais aussi boucler deux grosses ventes pour pouvoir enregistrer Messi. Le chantier est lancé pour le FC Barcelone, qui envisagerait de lui proposer un contrat de deux avec énormément de variables. En tout cas pour Javier Tebas, l'arrivée de Messi n'est pas une chimère.

