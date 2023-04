Coup de théâtre, le transfert de Messi réglé à «80%»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Lionel Messi et le PSG, ce serait terminé. En fin de contrat, le champion du monde n'aurait pas l'intention d'étirer son aventure parisienne et espérerait faire son retour au FC Barcelone. Journaliste proche du club catalan, Gérard Romero a fait le point sur l'avenir de l'Argentin et les chances de le voir retrouver le Camp Nou seraient élevées.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG avait entamé des discussions pour tenter de prolonger le contrat de Lionel Messi. A plusieurs reprises, le club parisien s'est entretenu avec le père du joueur, Jorge, pour tenter de faire avancer la situation. Mais force est de constater que les discussions n'avancent pas.

Messi va recevoir une offre surprenante https://t.co/PhM71x2Z5j pic.twitter.com/ufIJjLlF9p — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Messi voudrait retourner au Barça

A en croire la presse espagnole et française, les intentions de Messi ne feraient plus le moindre doute. Le champion du monde souhaiterait retrouver la Catalogne durant l'été et aurait demandé à son entourage de négocier avec le FC Barcelone.

Entre le Barça et Messi, ce serait chaud

Journaliste proche du FC Barcelone, Gérard Romero a fait le point sur le dossier Lionel Messi. Il estime à 80% les chances de le voir revenir au FC Barcelone la saison prochaine. Et ce pourcentage pourrait bien augmenter dans les prochaines semaines.