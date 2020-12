Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos, Thiago Silva... Tuchel n'a jamais eu le moindre doute !

Publié le 5 décembre 2020 à 7h15 par H.G.

Alors que Marquinhos a succédé à Thiago Silva en tant que capitaine du PSG cette saison, Thomas Tuchel s’est montré très élogieux au moment de parler du Brésilien de 26 ans.

Une page de l’histoire du PSG s’est tournée l’été dernier avec le départ de Thiago Silva. Après huit années de bons et loyaux services, celui qu’on surnomme O Monstro a quitté le club de la capitale française au terme de son contrat avant de s’engager à Chelsea. Ainsi, Marquinhos a définitivement hérité du brassard de capitaine après le départ de l’international brésilien de 36 ans, et le moins que l’on puisse dire est que le numéro 5 parisien n’a pas mis longtemps à prouver qu’il était le digne successeur de son compatriote dans ce rôle de capitaine. Véritable leader et performant sur le terrain aussi bien en défense qu’au milieu, Marquinhos séduit grandement les observateurs du PSG ainsi que Thomas Tuchel, qui n’a pas été avare en compliments au moment de parler du natif de São Paulo en conférence de presse ce vendredi.

« Marquinhos est un leader par l’exemple »