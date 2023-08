PSG : Le vestiaire se mobilise pour Verratti

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a tranché pour Marco Verratti. Après lui avoir signifié au début de l’été qu’il n’entrait pas dans les plans du club pour cette nouvelle saison, la direction a rappelé sa position à l’international italien il y a quelques jours. Mais dans le vestiaire, on affiche un avis radicalement différent.

Marco Verratti est prié d’aller voir ailleurs. Le PSG ne compte plus sur l’international italien et lui a fait savoir au début du mercato estival. Après Neymar, Abdou Diallo, Leandro Paredes ou encore Renato Sanches, Marco Verratti pourrait donc être le prochain joueur parisien à plier bagage, lui dont le nom circule avec insistance dans le golfe.

Accord proche pour le transfert de Verratti

Annoncé en Arabie saoudite, Marco Verratti pourrait finalement s’engager au Qatar. Al-Arabi aurait en effet dégainé et proposé 45M€ bonus compris au PSG pour s’attacher les services du milieu de 30 ans. Le transfert pourrait aller vite si ce dernier donnait son feu vert, pour le plus grand bonheur du PSG.

Des membres du vestiaire veulent le voir rester