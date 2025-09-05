PSG : Le transfert qui choque... en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Illia Zabarnyi (23 ans) est l'une des deux recrues phares du mercato d'été du PSG avec Lucas Chevalier. Le défenseur ukrainien transféré en provenance de Bournemouth est apprécié de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France, avant le coup d'envoi contre l'Ukraine ce vendredi, a dressé un portrait flatteur de Zabarnyi.

Du côté du Paris Saint-Germain, le mercato a été plutôt calme dans le sens des arrivées. Certes, le PSG a dépensé plus de 100M€, mais ce fut seulement pour trois recrues en les personnes des gardiens Renato Marin et Lucas Chevalier, ainsi que le défenseur Illia Zabarnyi. L'international ukrainien de 23 ans a quitté Bournemouth où il a brillé aux côtés de Dean Huijsen la saison passée... pour le PSG.

«Un joueur qui dégage beaucoup de sérénité et qui est très à l'aise avec le ballon aussi dans tout ce qui est relance» Un transfert qui a coûté au club parisien la somme de 66M€, bonus compris, afin d'acquérir un joueur qui va se battre pour une place de titulaire avec Marquinhos et Willian Pacho. Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps et ses hommes affronteront l'Ukraine de Zabarnyi ce vendredi soir en Pologne dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En conférence de presse, « DD » a été invité à s'exprimer sur son ressenti concernant Illia Zabarnyi. « Ce que je pense de Zabarnyi ? Je vais dire qu'il ne joue pas bien (rires). Il a fait une très bonne saison l'an dernier avec Bournemouth. S'il a été recruté par le Paris Saint-Germain et son entraîneur Luis Enrique au-delà de ses qualités de bon défenseur, c'est parce que c'est un joueur qui dégage beaucoup de sérénité et qui est très à l'aise avec le ballon aussi dans tout ce qui est relance. Parce que c'est quelque chose d'important quand on joue à Paris ».