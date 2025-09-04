Neymar - PSG : L’annonce totalement inattendue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2023, Neymar quittait le PSG par la petite porte, poussé vers la sortie six ans après son arrivée dans la capitale, rejoignant l’Arabie saoudite. Alors que le club parisien a depuis remporté la Ligue des champions, Alexandre Mattos, dirigeant de Santos, estime que son joueur a eu son rôle dans ce sacre.

A l’été 2017, le Paris Saint-Germain bouclait le plus gros transfert de l’histoire du football en s’attachant les services de Neymar, débarquant en provenance du FC Barcelone pour 222M€. Un record qui n’a pas été battu depuis. Avec cette opération, le PSG espérait remporter la Ligue des champions, un objectif rempli quelques années plus tard sans la star brésilienne, ni Kylian Mbappé, Luis Enrique développant un projet sans individualité.

«Si le PSG gagne aujourd'hui, c'est parce que Neymar y est allé » Mais pour Alexandre Mattos, directeur général de Santos, le succès actuel du PSG s’explique notamment par le passage de Neymar dans la capitale. « Je suis absolument certain qu'il (Neymar) va continuer à progresser comme il l'a fait jusqu'à présent et qu'il va aider Santos, va aider notre équipe nationale l'année prochaine lors de la Coupe du monde et il sera le protagoniste qu'il a toujours été dans toutes les équipes où il est allé. Et je le répète, si le PSG est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Neymar », a-t-il confié, rapporté par L’Equipe.