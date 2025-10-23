PSG : Le transfert dézingué par Bertrand Latour !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la recherche d’un défenseur central droitier cet été, le PSG a trouvé son bonheur à Bournemouth. Le club de la capitale a ainsi dépensé 63M€ pour s’offrir Illia Zabarnyi. Appelé à être le successeur de Marquinhos, l’Ukrainien peine toutefois à convaincre depuis son arrivée à Paris. Bertrand Latour fait notamment partie de ceux qui ne sont pas emballés par la recrue du PSG.

Avec Lucas Chevalier et Renato Marin, Illia Zabarnyi a donc rejoint le PSG cet été. Recruté pour 63M€ à Bournemouth, l’Ukrainien vient concurrencer Marquinhos. Toutefois, le défenseur central va devoir encore montrer beaucoup pour justifier son investissement. En effet, pour le moment, le bilan de Zabarnyi sous le maillot du PSG est loin de faire l’unanimité.

« Il y a combien de matchs pas terribles avec lui depuis le début de la saison ? » Illia Zabarnyi a donc du mal à convaincre avec le PSG. Et Bertrand Latour fait notamment partie de ceux qui ont du mal avec l’Ukrainien. Lors du Late Football Club, le journaliste a balancé sur l’Ukrainien : « Zabarnyi ? Je regarde les matchs, ok ils ont gagné à Barcelone avec lui. Mais bon, il y a combien de matchs pas terribles avec lui depuis le début de la saison ? J’en dénombre déjà quelques uns. Ça compte. Après, il n’a pas coûté cher… (Rires) ».