PSG : Le transfert dézingué par Bertrand Latour !

A la recherche d’un défenseur central droitier cet été, le PSG a trouvé son bonheur à Bournemouth. Le club de la capitale a ainsi dépensé 63M€ pour s’offrir Illia Zabarnyi. Appelé à être le successeur de Marquinhos, l’Ukrainien peine toutefois à convaincre depuis son arrivée à Paris. Bertrand Latour fait notamment partie de ceux qui ne sont pas emballés par la recrue du PSG.
Avec Lucas Chevalier et Renato Marin, Illia Zabarnyi a donc rejoint le PSG cet été. Recruté pour 63M€ à Bournemouth, l’Ukrainien vient concurrencer Marquinhos. Toutefois, le défenseur central va devoir encore montrer beaucoup pour justifier son investissement. En effet, pour le moment, le bilan de Zabarnyi sous le maillot du PSG est loin de faire l’unanimité.
« Il y a combien de matchs pas terribles avec lui depuis le début de la saison ? »
Illia Zabarnyi a donc du mal à convaincre avec le PSG. Et Bertrand Latour fait notamment partie de ceux qui ont du mal avec l’Ukrainien. Lors du Late Football Club, le journaliste a balancé sur l’Ukrainien : « Zabarnyi ? Je regarde les matchs, ok ils ont gagné à Barcelone avec lui. Mais bon, il y a combien de matchs pas terribles avec lui depuis le début de la saison ? J’en dénombre déjà quelques uns. Ça compte. Après, il n’a pas coûté cher… (Rires) ».
« Pour le moment, à date, il n’est pas suffisamment bon »
« Je ne dis pas que Zabanryi est nul, il sera nul et ça ne sera jamais un bon joueur. Notre rôle, c’est de donner des avis sur ce que l’on voit. Je dis que pour le moment, à date, il n’est pas suffisamment bon », a-t-il poursuivi sur Illia Zabarnyi.