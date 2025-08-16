PSG : Le «transfert de rêve» qui acte le divorce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma connaît actuellement la fin de son histoire dans la capitale. Le portier italien est poussé vers la sortie comme c'est Lucas Chevalier qui a été choisi pour être le gardien numéro un du club. Donnarumma est pisté par Manchester City depuis quelques semaines et l'opération pourrait être complétée d'ici quelques jours en fonction de l'évolution d'Ederson, en partance du club anglais.

Dans le viseur de Manchester City, Gianluigi Donnarumma se rapproche grandement du club anglais ces derniers jours. Le portier italien est séduit par la destination mais il faut maintenant compléter l'opération. Pep Guardiola est rentré en contact avec le joueur et son entourage et pour débloquer la situation, il faudra peut-être attendre le transfert d'Ederson.

Manchester City confiant pour Donnarumma D'après les informations du journaliste de Sky Allemagne Florian Plettenberg, Manchester City travaille en interne pour conclure le transfert de Gianluigi Donnarumma. Un accord avec ce dernier aurait presque été trouvé mais il faut maintenant trouver un terrain d'entente avec les dirigeants parisiens, qui voulaient obtenir 50M€ pour l'Italien.