PSG : Le transfert de l'été lancé en Premier League ?

Axel Cornic

Le mercato estival a ouvert ses portes depuis quelques jours et un premier gros dossier se dessine déjà au Paris Saint-Germain, avec Gianluigi Donnarumma. A un an de la fin de son contrat, une prolongation est devenue la grande priorité du moment, puisque des clubs semblent déjà avoir flairé le bon coup.

Quatre ans après son départ, Gianluigi Donnarumma peut-il retrouver la Serie A ? C’est le gros débat du moment en Italie, où l’on annoncé une possible séparation entre le gardien de but et le PSG. Il faut dire que la fin de son contrat approche à grands pas et pour le moment, aucune prolongation ne semble être en vue.

La Juventus tente Donnarumma De quoi éveiller notamment l’intérêt de la Juventus, à en croire les dernières indiscrétions de Giovanni Albanese. A Turin on souhaiterait construire le nouveau projet sur une base formée par des internationaux italiens et quoi de mieux que le capitaine de la Squadra Azzurra ? Le journaliste de La Gazzetta dello Sport parle de discussion secrètes entre l’entourage de Donnarumma et les dirigeants bianconeri, qui rêveraient de l’arracher au PSG.