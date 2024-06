PSG : Le transfert de cette star plombé par l'Arabie Saoudite ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Joshua Kimmich pourrait quitter le Bayern lors de ce mercato estival. Alerté par la situation de l'international allemand, le PSG serait en embuscade pour boucler son transfert. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec Al Ahli, pensionnaire de Saudi Pro League, sur ce dossier.

Lors de la saison 2023-2024, Joshua Kimmich a vécu des mois compliqués. En effet, la star allemande a perdu du crédit aux yeux de Thomas Tuchel. En effet, l'ancien coach du PSG utilisait de moins en moins Joshua Kimmich (29 ans) au Bayern lors du précédent exercice. Ce qui n'a pas du tout plu au principal intéressé.

Mercato - PSG : Annonce fracassante à Madrid pour ce crack de Guardiola https://t.co/ddmU9WpRtk pic.twitter.com/G61geNsFBu — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Le PSG en pince pour Kimmich

En fin de contrat le 30 juin 2025, Joshua Kimmich s'est montré réticent à l'idée de prolonger, et ce, à cause de ses difficultés à emmagasiner les titularisations en 2023-2024. Et à en croire Sky Allemagne , la direction du Bayern ouvre la porte à un départ de son numéro 6 cet été. Une nouvelle qui enchante le PSG, désireux de recruter Joshua Kimmich lors de ce mercato estival. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi ne serait pas seul sur ce dossier.

Al Ahli s'intéresse aussi à Kimmich