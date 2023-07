PSG : Le Real Madrid lâche une nouvelle annonce sur Mbappé

Thibault Morlain

En ce mercato estival, on ne parle que du feuilleton Kylian Mbappé. Alors que le joueur du PSG ne veut pas prolonger jusqu’en 2025, préférant partir libre dans un an, le club de la capitale pourrait se résoudre à vendre le Français lors de ce marché des transferts. Forcément, dans une telle situation, les regards se tournent naturellement vers le Real Madrid, grand favori pour la prochaine destination de Mbappé. Et voilà que Carlo Ancelotti a été interrogé sur le cas du Parisien.

Où Kylian Mbappé va-t-il jouer pour la saison à venir ? Pour le moment, le Français est au PSG, avec qui il a repris le chemin d’entraînement et avec qui il va s’envoler pour le Japon pour la tournée estivale. Cela n’efface en rien le gros feuilleton concernant son avenir. Tout est parti de la lettre envoyée par le Français à sa direction, annonçant qu’il ne voulait pas prolonger jusqu’en 2025. De quoi déclencher la colère du PSG. Pour les Parisiens, il est inconcevable que Mbappé parte libre en 2024, l’ultimatum a donc été lâché : soit Kylian Mbappé prolonge, soit il est vendu lors de ce marché des transferts.

Mbappé enfin au Real Madrid ?

Cette fois, le PSG semble prêt à se séparer de Kylian Mbappé. Ce dernier ne voulant pas prolonger, le club de la capitale pourrait ouvrir la porte à un départ. Mais pour aller où ? Alors que Liverpool et Arsenal ont été annoncés comme des destinations possibles pour le joueur du PSG, c’est davantage vers le Real Madrid qu’on regarde. Cela fait maintenant plusieurs années que la Casa Blanca souhaite recruter Kylian Mbappé. Jusqu’à présent, ça s’est toujours soldé par un échec. Cette fois sera-t-elle la bonne ?

« Parler de joueurs qui ne sont pas là n’est pas correct »