PSG : Le Real Madrid a un gros problème avec Mbappé ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Tout indique que la star de 25 ans finira par signer au Real Madrid cet été. Cependant, son arrivée devrait provoquer un gros problème pour Carlo Ancelotti, qui va devoir revoir ses plans de jeu pour contenter toutes ses stars.

En sept ans, Kylian Mbappé a eu le temps de marquer l’histoire du PSG. Mais après avoir amassé quelques records dans la capitale, l’international français estime qu’il est temps pour lui de tourner la page et de démarrer un nouveau chapitre de sa carrière ailleurs. De ce fait, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà annoncé au PSG qu’il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire à l’issue de la saison.

Mercato - PSG : Nouvelle annonce en Espagne sur Mbappé ! https://t.co/uT8SOPZ6Bb pic.twitter.com/4YXfY9otHy — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Mbappé va débarquer au Real Madrid

Tout porte à croire que le natif de Bondy finira par signer au Real Madrid. Les Merengue sont en pole position dans ce dossier comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. La presse espagnole a même indiqué qu'un accord avait été trouvé entre les deux parties et que le transfert de Kylian Mbappé était programmé pour le 1er juillet. Mais il devrait être au coeur d’un premier casse-tête pour la Casa Blanca .

Carlo Ancelotti va devoir régler un casse-tête